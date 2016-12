RTL 9 14:00 bis 15:40 Sonstiges Le fantôme de mon ex-fiancée USA 2008 Merken Kate et Henry sont séparés le jour de leur mariage par la mort accidentelle de la mariée. Inconsolable, Henry consulte une psychiatre nommée Ashley - qui n'est autre qu'une voyante - et tombe fou amoureux d'elle. Le fantôme de Kate, furieux, vient hanter la vie du nouveau couple, leur rendant la vie infernale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Longoria Parker (Kate) Paul Rudd (Henry) Lake Bell (Ashley) Jason Biggs (Dan) William Morgan Sheppard (Le Père Marks) Wendi McLendon-Covey (Lona) Ali Hillis (Karen) Originaltitel: Over Her Dead Body Regie: Jeff Lowell Drehbuch: Jeff Lowell Kamera: John Bailey Musik: David Kitay Altersempfehlung: ab 6