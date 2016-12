RTL 9 13:50 bis 15:30 Horrorfilm Tremors USA 1990 S.S. Wilson, Brent Maddock, Ron Underwood 20 40 60 80 100 Merken Normalement, quand un village s'appelle Perfection, la vie doit s'y dérouler paisiblement. Normalement, les vers de terre sont de petites choses qui se déplacent extrêmement lentement et qui ne font de mal à personne. Mais Perfection n'a rien d'un village ordinaire et les vers de terre prennent des allures de monstres tentaculaires, capables de se déplacer à la vitesse de l'éclair pour tout ravager sur leur passage . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Bacon (Valentine McKee) Fred Ward (Earl Basset) Finn Carter (Rhonda LeBeck) Michael Gross (Burt Gummer) Reba McEntire (Heather Gummer) Charlotte Stewart (Nancy Sterngood) Tony Genaro (Miguel) Originaltitel: Tremors Regie: Ron Underwood Drehbuch: Brent Maddock, S.S. Wilson Kamera: Alexander Gruszynski Musik: Ernest Troost Altersempfehlung: ab 16