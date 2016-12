Slovenija 1 15:10 bis 17:00 Komödie Peter's Friends GB 1992 20 40 60 80 100 Merken Zehn Jahre sind vergangen, seit Peter und seine Freunde ihren College-Abschluss gefeiert haben. Nun ist die Zeit reif für ein Wiedersehen. Zum Silvesterfest 1992 lädt Peter die Freunde auf seinen noblen Familiensitz ein. Zunächst ist die Freude groß, doch schon bald lassen sich die Unterschiede zwischen den einstigen Freunden nicht mehr übersehen. Andrew hat zwar Erfolg in Hollywood, dafür jedoch jede Menge Probleme mit seiner Frau und dem Alkohol. Roger und Mary leiden unter dem Tod eines ihrer Kinder, Sarah bekämpft ihre Lebensangst mit immer neuen (verheirateten) Liebhabern, und die scheue Maggie sucht immer noch nach dem Mann ihres Lebens, zu dem sie nun kurzerhand Peter erkoren hat. Als die Auseinandersetzungen sich zuspitzen, überrascht Peter seine Freunde mit einer traurigen Enthüllung. "Eine Komödie über Liebe, Freundschaft und andere Katastrophen" nannte Kenneth Branagh seinen dritten Spielfilm, den er in bester Boulevardtheatertradition inszenierte: leichthändig, bissig und witzig. Ob Diätwahn, Hochleistungssex, Karrierestress oder Single-Dasein - Branagh entlarvt gekonnt die gesellschaftlichen Modeerscheinungen der 90er Jahre. "Peter's Friends" ist jedoch vor allem das unterhaltsame Ergebnis eines glänzend aufgelegten Ensembles, zu dem auch Branaghs damalige Ehefrau Emma Thompson gehörte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kenneth Branagh (Andrew) Emma Thompson (Maggie) Stephen Fry (Peter) Alphonsia Emmanuel (Sarah) Hugh Laurie (Roger) Imelda Staunton (Mary) Phyllida Law (Vera) Originaltitel: Peter's Friends Regie: Kenneth Branagh Drehbuch: Rita Rudner, Martin Bergman Kamera: Roger Lanser Altersempfehlung: ab 12