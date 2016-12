RTS Deux 20:20 bis 21:10 Sonstiges Al dente Plat mijoté CH Stereo Untertitel Merken Trois candidats s'affrontent pour gagner des prix très attractifs et mettent à l'épreuve leur savoir-faire et leurs connaissances culinaires. Sébastien Rey anime l'émission pendant que Anita Lalubie et Gregory Schaad Jackson concoctent un menu complet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Sébastien Rey, Anita Lalubie, Gregory Schaad Jackson Originaltitel: Al dente