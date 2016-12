Rhein-Neckar 07:00 bis 07:30 Magazin RNFlife Das Regionalmagazin für die Metropolregion Rhein-Neckar Merken 1. Trauerfeier in Mannheim-Seckenheim: Gedenken an Wolfgang Raufelder 2. Museale Schreibgeräte: Das Füllfederhalter-Museum in Heidelberg 3. Pop-Art at it's best: Die neue Ausstellung im Ludwigshafener Hack-Museum 4. Ho-Ho-Ho: Mit Nikoläusen auf Bescherungs-Tour In Google-Kalender eintragen

