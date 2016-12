OKTO 18:00 bis 20:00 Magazin Okto wird laut! Merken Was können Bürgermedien tun, um den Herausforderungen des Rechtspopulismus aktiv zu begegnen? Diese Frage ist der Mittelpunkt der diesjährigen Bürgermedientagung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin am 17. November, aufgezeichnet von ALEX Berlin. Auf der Tagung diskutieren VertreterInnen verschiedener Bündnisse und Sendeanstalten (z.B. Bürger.Courage e.V., Radio Lotte und okto.tv) wie die Berichterstattung über Rechtspopulismus aussehen soll und ein Sender die direkte Beteiligung aller BürgerInnen ermöglichen kann, ohne Rechtspopulisten eine Bühne zu bieten. In Google-Kalender eintragen