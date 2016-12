France 3 07:45 bis 07:55 Sonstiges Garfield & Cie Garfield roi des gâteaux F, USA 2013 Stereo 16:9 Merken C'est l'anniversaire de Jon et de Herman. Jon adorerait recevoir une douzaine de donuts de chez Darcie en guise de présent, tandis que Herman, lui, aimerait juste recevoir un cadeau. Surprise surprise ! Leurs deux voeux vont être exaucés : qui sera la bonne fée de Herman ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show

