Sport1+ 18:20 bis 20:15 Handball Handball EM Live Deutschland - Polen, Vorrunde Gruppe B / 3. Spieltag Live Merken Deutschlands Handball-Frauen bestreiten gegen Polen ihr drittes Vorrundenspiel bei der EHF EURO 2016. Das klare Ziel bei der Europameisterschaft in Schweden ist die Hauptrunde, um drei weitere Spiele auf höchstem Niveau bestreiten zu können. Bei der vergangenen Europameisterschaft landete das Frauen-Nationalteam am Ende auf Platz 10, diesmal soll eine bessere Platzierung erzielt werden. Dafür muss das DHB-Team zunächst seine Gruppenspiele erfolgreich absolvieren. Eine starke EM soll zugleich als Zugpferd für die Heim-WM 2017 dienen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handball