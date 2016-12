VOX 22:20 bis 00:20 Reportage Goodbye Deutschland! Die Auswanderer Familie Leonhardi / Patrick & Anja Lorenz, Mallorca D Stereo 16:9 Merken Familie Leonhardi ist eine ganz besondere Patchworkfamilie, denn die Mitglieder der Familie pendeln aktuell zwischen zwei Welten. Mama Alline (28) drückt in Brasilien die Schulbank. Papa Michael (44) lebt mit seinen drei Töchtern Lennie, Wanda und Coco noch in Deutschland. Das belastet natürlich die ganze Familie. Um endlich wieder komplett zu sein, will Michael jetzt mit den Kindern nach Brasilien auswandern, seiner Frau zuliebe. Michael wurde von der leiblichen Mutter seiner Kinder verlassen und musste die drei Mädchen allein großziehen. Bis die Brasilianerin Alline in sein Leben kam. Sie hat sogar seine Töchter adoptiert und sie bekamen noch ein gemeinsames Kind - Söhnchen Bernhardo. Aber nicht alle sind mit der Auswanderung einverstanden. Tochter Lennie (14) hat sich mit ihrer Oma verbündet und wird in Deutschland bleiben. Auf ein Familienleben in Brasilien mit der neuen Stiefmutter hat sie momentan keine Lust. Wird die Familie schon wieder auseinandergerissen? Wird Papa Michael seine große Tochter Lennie einfach so in Deutschland lassen können? Auf Papa Michaels Schultern lastet eine große Verantwortung. Er muss seine Familie ganz allein in Brasilien ernähren. Seine Geschäftsidee: Designerlampen aus China. Doch ob er damit wirklich Erfolg hat? Ohne Kontakte und ohne die Sprache zu können, geht der Frischauswanderer erst mal Klinken putzen. Doch plötzlich bekommen die Leonhardis eine schockierende Diagnose, die die ganze Auswanderung auf den Kopf stellt. Mama Alline muss dringend operiert werden. In Brasilien wollten die Leonhardis einfach nur glücklich werden. Macht das Leben den Auswanderern jetzt einen Strich durch die Rechnung? Patrick & Anja Lorenz, Mallorca: Es sind oft die Männer, die für ihren Traum vom Auswandern das Familienglück aufs Spiel setzen. Die Sonneninsel Mallorca ist nach wie vor der Sehnsuchtsort der Deutschen. Und wem sich hier eine Geschäftsidee bietet, der schlägt zu. Manchmal selbst dann, wenn seine Ehefrau dagegen ist. Familienvater Patrick Lorenz wird Frankfurt verlassen, um auf der Insel eine Currywurstbude zu eröffnen. Direkt am berühmten Ballermann. Scharfe Würste für Mallorca - doch für Patricks Ehefrau Anja hat die Auswanderung einen bitteren Beigeschmack. Denn Patrick lässt seine Anja hochschwanger in Deutschland zurück. 10 Tage vor dem Geburtstermin ihres zweiten Babys wird der Hesse losziehen, um die Eröffnung seiner Currybude vorzubereiten. Anjas größte Sorge ist es, dass Patrick es nicht rechtzeitig zur Geburt zurückschafft. Kaum auf Mallorca bekommt Patrick einen Vorgeschmack darauf, wie hart auf der Insel um jeden Kunden gekämpft wird. Der Existenzgründer erhält Besuch von zwei dubiosen Gestalten. Deren Botschaft: eindeutig! Patrick solle es sich noch einmal überlegen, in dieser Ecke eine Currywurstbude aufzumachen. In Frankfurt eine traurige Familie, auf Mallorca die Konkurrenz im Nacken. Und in ein paar Tagen kommt das Baby zur Welt. Wird Patrick die Auswanderung doch noch bereuen? Andrea und René Bauer, Mallorca: Andrea und René Bauer sind vor ein paar Monaten aus dem österreichischen Kufstein ins andalusische Torre del Mar ausgewandert. Ihr Plan: an der Costa del Sol mit einer kleinen Bäckerei glücklich werden. Heute ist es soweit: Das "Bauers" eröffnet. Doch kann man als Auswanderer in Andalusien wirklich Erfolg haben? In der Region mit einer der höchsten Arbeitslosenquoten Spaniens? Und selbst wenn die Bauers beruflich große Brötchen backen - was machen sie, wenn Tochter Jana mit der neuen Heimat nicht klarkommt? Die 15-Jährige musste viele Freunde zurücklassen und hatte bei der Auswanderung Bammel vor der Zukunft. Zu Recht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goodbye Deutschland! Die Auswanderer