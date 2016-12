VOX 00:55 bis 02:30 Fantasyfilm Eine zauberhafte Nanny - Knall auf Fall in ein neues Abenteuer GB, F, USA 2010 Nach den Charakteren von Christianna Brand Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die zauberhafte Nanny mit der unglaublichen Knollennase wird dringend auf einer englischen Farm gebraucht: Hier lebt die alleinerziehende Mrs. Green mit ihren drei Kindern Norman, Megsie und Vincent, während der Vater der Rasselbande im Zweiten Weltkrieg kämpft. Doch das ist nicht die einzige Sorge der Frau: Die Familienfarm, die sie nun alleine bewirtschaften muss, steckt tief in den Schulden. Ihr Schwager, dem die Farm zur Hälfte gehört, will sie deshalb mit allen Mitteln verkaufen - und schreckt dabei auch nicht vor hinterhältigen Tricks zurück. Als plötzlich auch noch zwei gemeine und versnobte Cousins aus der Stadt vor der Tür stehen, ist es mit der Ruhe auf dem Bauernhof endgültig vorbei. Die reiche und verzogene Verwandtschaft verwandelt das ohnehin schon anstrengende Landleben in ein einziges Chaos. Wie gut, dass Nanny McPhee unaufgefordert zur Stelle ist. Die anfangs alt und hässlich wirkende Dame versteht es wie keine andere, die tobende Kinderbande zur Vernunft zu bringen - und verändert sich durch ihre Arbeit auch selbst auf äußerst verblüffende Art und Weise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Thompson (Nanny McPhee) Maggie Gyllenhaal (Mrs. Green) Rhys Ifans (Uncle Phil) Oscar Steer (Vincent Green) Asa Butterfield (Norman Green) Lil Woods (Megsie Green) Eros Vlahos (Cyril Gray) Originaltitel: Nanny McPhee and the Big Bang Regie: Susanna White Drehbuch: Emma Thompson Kamera: Mike Eley Musik: James Newton Howard