SAT.1 Gold 02:30 bis 03:15 Krimiserie Kojak - Einsatz in Manhattan Nette Nachbarn USA 1975 16:9 Merken Detective Gil Weaver ist nicht gerade erfreut, als er erfährt, dass sein früherer Klassenkamerad Robert Linden in einen Fall von Hehlerei verwickelt ist, der mit einem großen Diamantenraub zusammenhängt. Noch schwieriger wird die Sache für ihn, als Linden ihm ein Bestechungsgeld anbietet: Er soll die Sache auf sich beruhen lassen, wenn Linden die Diamanten an die Diebe zurückgibt. In seiner Verwirrung wendet sich Weaver an Kojak ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Telly Savalas (Lt. Theo Kojak) Dan Frazer (Frank McNeil) Kevin James Dobson (Lt. Bobby Crocker) George Savalas (Det. Stavros) Roger Robinson (Gil Weaver) James A. Watson jr. (Richie Linden) Kevin Dobson (Det. Bobby Crocker) Originaltitel: Kojak Regie: Charles S. Dubin Drehbuch: Abby Mann, Morton S. Fine, Selwyn Raab Kamera: Charles Correll Musik: John Cacavas Altersempfehlung: ab 12

