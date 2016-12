SAT.1 Gold 02:25 bis 03:00 Dokumentation F.B.I. - Dem Verbrechen auf der Spur Tödliche Weihnachten / Im Namen des Gesetzes USA 1998 16:9 Merken Im Dezember 1989 verschwand die fünfjährige Melissa Brannen von einer Weihnachtsfeier. Einziger Verdächtiger: Caleb Hughes, der die Party zum Zeitpunkt von Melissas Verschwinden verließ. Doch niemand sah ihn mit dem Kind. Das FBI fand in seinem Auto allerdings eindeutige Hinweise ... Und: 1980 beginnt das FBI, in einem Undercover-Einsatz die Mafiastrukturen in Chicago aufzuweichen. Was die Ermittler aufdecken, ist ungeheuerlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The FBI Files Altersempfehlung: ab 12