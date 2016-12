SAT.1 Gold 20:15 bis 20:55 Dokumentation F.B.I. - Dem Verbrechen auf der Spur Aus purer Lust am Töten USA 1998 2016-12-18 01:55 Merken Im Sommer 1984 sorgten Alton Coleman und seine Frau Denise Brown in sechs US-Bundesstaaten für Angst und Schrecken. Das Pärchen ermordete acht Menschen, darunter auch Kinder. Das FBI versuchte mit allen Mitteln, die Killer zu schnappen. Nur durch die Erfahrung der Behörde war es möglich, die beiden zu stellen, bevor sie erneut töten konnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The FBI Files Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 354 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 169 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:50

Seit 114 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 84 Min.