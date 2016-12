SAT.1 Gold 14:40 bis 15:25 Krimiserie Kommissar Rex Jagd nach dem ewigen Leben D, A 2000 16:9 Dolby Digital Merken Im Prunksaal der Nationalbibliothek soll der als verschollen gegoltene Nachlass des Grafen Reichenberg ausgestellt werden. Den Gerüchten zufolge hatte der weitgereiste Graf in Tibet das Rezept eines Tranks entdeckt, der das Leben verlängern soll. Nun ist es kein Wunder, dass sich einige zwielichtige Gestalten in der Nähe der Bibliothek herumtreiben. Bald schon ist das erste Todesopfer zu beklagen: Baron Nordegg, ein Nachfahre von Reichenberg, stirbt auf mysteriöse Weise ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Konstanze Breitebner (Dr. Alexandra Jungwirth) Christoph Dostal (Felix Nordegg) Nils Nelleßen (Michael Stoll) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Bodo Fürneisen Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Dieter Chill Musik: Gerd Schuller, Peter Wolf Altersempfehlung: ab 6