SAT.1 Gold 22:20 bis 00:45 Komödie Disneys Die Vermählung ihrer Eltern geben bekannt USA 1961 Nach dem Roman "Das doppelte Lottchen" von Erich Kästner 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Zwillinge Sharon und Susan wachsen getrennt bei ihren geschiedenen Eltern Maggie und Mitch auf. Durch Zufall treffen die beiden jungen Mädchen in einem Sommerferienlager aufeinander. Rasch finden sie heraus, dass sie Geschwister sind. Sie möchten nicht länger getrennt voneinander leben und schmieden einen Plan, ihre Familie zu vereinen. Da sie sich zum Verwechseln ähnlich sehen, tauschen sie kurzerhand ihre Identitäten, um beim Rücktausch ihre Eltern wieder zusammenzubringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hayley Mills (Hedi/Susi) Maureen O'Hara (Maggie McKendrick) Brian Keith (Mitch Evers) Una Merkel (Verbena) Charles Ruggles (Charles) Leo G. Carroll (Dr. Mosby) Ruth McDevitt (Miß Inch) Originaltitel: The Parent Trap Regie: David Swift Drehbuch: Erich Kästner, David Swift Kamera: Lucien Ballard Musik: Paul Smith

