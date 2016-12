SAT.1 Gold 01:40 bis 02:25 Krimiserie Kojak - Einsatz in Manhattan Ein Fall von Notwehr USA 1975 Merken Detective Daley erschießt einen Jungen, der bei einer Festnahme zu fliehen versucht hatte. Kojak soll in dem Fall ermitteln und herausfinden, ob es sich um Notwehr oder um einen Unfall handelte - oder ob den Detective Schuld trifft. Was den Fall für Theo Kojak besonders schlimm macht: Keiner der Polizisten, die Zeuge des schrecklichen Vorfalls waren, ist bereit zu kooperieren. Kojak stößt auf eine Mauer des Schweigens und hat bald einen ganz anderen, furchtbaren Verdacht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Telly Savalas (Lt. Theo Kojak) Dan Frazer (Capt. Frank McNeil) Kevin Dobson (Det. Bobby Crocker) George Savalas (Det. Stavros) Sylvester Stallone (Det. Rick Daly) Frank Aletter (Capt. Nolan) Alan Manson (Inspector Nicola) Originaltitel: Kojak Regie: Russ Mayberry Drehbuch: Alvin Boretz Kamera: Charles Correll Musik: John Cacavas Altersempfehlung: ab 12