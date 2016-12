SAT.1 Gold 20:15 bis 20:55 Dokumentation F.B.I. - Dem Verbrechen auf der Spur Der Menschenjäger USA 1998 2016-12-11 01:55 16:9 Merken Über mehrere Jahre hinweg tötete Thomas Dillon fünf Outdoor-Sportler in einer abgelegenen Gegend in Ohio. Zunächst konnte das FBI ihm nichts nachweisen, doch dann gab es einen Tipp bezüglich der Tatwaffe, und der Ballistik-Test ergab einen Treffer. Außerdem gelang es, Dillon mit einem Trick aus der Reserve zu locken. Allerdings war eine aufwendige Überwachungsaktion nötig, um ihn schließlich dingfest zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Kallstrom (Himself) Thomas Lee Dillon (Himself) Phil Duffy (Killer) Kristen Hagen (Scared Jogger) Scott Rollins (Kevin Lorring) Originaltitel: The FBI Files Regie: Joe Wiecha Drehbuch: Tim Baney Musik: Thomas Gwaltney IV, Robert Smith Altersempfehlung: ab 16