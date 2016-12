SAT.1 Gold 20:15 bis 20:55 Dokumentation F.B.I. - Dem Verbrechen auf der Spur Per Anhalter in den Tod USA 1998 2016-12-04 02:30 16:9 Merken Als die Leiche einer jungen Frau nahe einer Kleinstadt in Pennsylvania gefunden wird, wendet sich die dortige Polizei direkt ans FBI. Den Agenten gelingt es, die Identität der Toten zu klären. Ihren Mörder zu finden erweist sich allerdings als hartes Stück Arbeit. Doch die Ermittler lassen nicht locker: Sie finden den Mann, der das Leben der jungen Frau auslöschte - und offenbar noch für einige andere Morde verantwortlich ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anthony Call Originaltitel: The FBI Files Altersempfehlung: ab 12