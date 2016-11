SAT.1 Gold 03:05 bis 03:30 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Die Gier nach Geld Die Gier nach Geld D 2010 16:9 Merken Die Tochter einer wohlhabenden Anwältin wird entführt. Die Mutter ist so verzweifelt, dass sie die Lösegeldübergabe selbst in die Hand nimmt. Und tatsächlich: Kurz darauf taucht ihre Tochter unversehrt wieder auf. Doch bevor es den Kommissaren gelingt, die Entführer zu fassen, verschwindet das Mädchen erneut. Wusste das Opfer etwa zu viel über ihre Entführer? Die Kommissare stehen vor einem Rätsel ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Mayer (Dr. Christian Alsleben) Jonas Rohrmann (Robert Ritter) Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz