SAT.1 Gold 20:45 bis 21:15 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Sonntags immer USA 1966 Tony leidet unter einer Art "Burnout-Syndrom". Eines Montags fühlt er sich so schlapp und erledigt, dass er einfach nicht aus dem Bett kommt. Kein Problem für Jeannie: Sie verzaubert den Montag kurzerhand in einen Sonntag - und will dies so lange aufrechterhalten, bis ihr Meister wieder völlig entspannt ist. Doch auch ein immerwährender Sonntag kann nerven, und Tony ist schließlich so verzweifelt, dass er ausgerechnet Dr. Bellows sein Geheimnis anvertrauen will ... Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Barton MacLane (General Peterson) Bob Hoffman (Eddie) Pancho Segura (Himself) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Hal Cooper Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison