SAT.1 Gold 20:15 bis 20:45 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Die falsche Flasche USA 1966 Merken Genau drei Jahre ist es her, dass Tony auf einer Insel im Pazifik die Flasche fand, in der Jeannie lebte, und sie daraus befreite. Jeannie findet, das muss gefeiert werden. Als Tony jedoch statt der geplanten Party mal wieder arbeiten - sprich: in den Weltraum düsen - muss, blinzelt Jeannie kurz, und schon befindet sich der NASA-Mann auf der romantischen Insel. Und wieder findet er eine Flasche, doch der entsteigt diesmal keine hübsche Jeannie, sondern der böse blaue Dschinn ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Barton MacLane (General Peterson) Arthur Romans (Operator) Don Mitchell (Sergeant) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Claudio Guzman Drehbuch: Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison