Kabel1 Doku 02:55 bis 05:20 Western Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV Jesse James (Brad Pitt) ist Anführer der berüchtigten James-Bande, die für zahlreiche Überfälle verantwortlich ist. Doch die großen Tage des berühmten Outlaws scheinen gezählt, Jesses Mitstreiter sitzen entweder im Gefängnis oder sind tot. Als sich sein Bruder Frank (Sam Shepard) zur Ruhe setzen will, umgibt sich Jesse mit einer Reihe junger Taugenichtse, die ihn und seine Taten verehren. Einer davon ist der 19 Jahre alte Robert Ford (Casey Affleck) der jedoch bald erkennen muss, dass sein großes Idol ihm nicht den Respekt entgegen bringt, den er seiner Meinung nach verdient hätte. Der australische Regisseur Andrew Dominik (Killing Them Softly) konzentriert sich in seinem starbesetzten Western auf die Psychologisierung jenes Mannes, der das Idol Jesse James zu Fall brachte. Mit seiner bildgewaltigen, poetischen Erzählweise gelingt es dem Filmemacher, seine Zuseher bis zum historisch akkuraten Ende in den Bann zu ziehen. Neben Brad Pitt besticht Casey Affleck in der Rolle des Robert Ford, die ihm prompt eine Oscar Nominierung einbrachte. Bildergalerie Schauspieler: Brad Pitt (Jesse James) Casey Affleck (Robert Ford) Sam Shepard (Frank James) Mary-Louise Parker (Zee James) Sam Rockwell (Charley Ford) Paul Schneider (Dick Liddil) Jeremy Renner (Wood Hite) Originaltitel: The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford Regie: Andrew Dominik Drehbuch: Andrew Dominik Kamera: Roger Deakins Musik: Nick Cave, Warren Ellis Altersempfehlung: ab 12