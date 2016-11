ZDFinfo 05:05 bis 06:35 Dokumentation Die Akte VW - Geschichte eines Skandals D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Film erzählt die wechselvolle Unternehmensgeschichte des Weltkonzerns VW und untersucht, wie es zum aktuellen Abgas-Skandal kommen konnte. Der 2015 entdeckte Betrug bei Schadstoffdaten von VW-Dieselmotoren ist nicht der erste Skandal der Konzerngeschichte, doch der vielleicht folgenschwerste. Er zeigt erneut, wie sehr die Politik das Schicksal von Deutschlands größtem Autobauer bestimmt. Im September 2015 stürzt der Weltkonzern VW in seine bisher größte Krise. US-Behörden haben einen Betrug bei der Abgaskontrolle von Dieselfahrzeugen entdeckt. Seitdem ist bei VW nichts mehr wie es war. Im Wochenabstand folgt eine Enthüllung der nächsten. VW droht der ganz große Absturz. Die Strategie der Konzernführung, den Betrug als Einzeltat von wenigen Ingenieuren darzustellen, ist längst gescheitert. Offen ist lediglich noch das Ausmaß des Schadens. Aber: Die VW-Krise ist kein Zufall, sie hat eine Vorgeschichte. Die Dokumentation "Die Akte VW - Geschichte eines Skandals" erzählt die Chronologie des Dieselbetrugs im Licht der Konzerngeschichte. Gegründet unter Hitler und reich geworden durch Weltkriegsproduktion, wird der Autobauer nach dem Krieg als deutscher Musterbetrieb weitergeführt: Politik, Gewerkschaften und Management sitzen an einem Tisch. Die Macht freilich gehört der Familie Porsche-Piëch, die schon bei der Gründung dabei war. Mit teils unveröffentlichtem Archivmaterial blickt "Die Akte VW" hinter die Kulissen des Autokonzerns. Dabei zeichnet die Dokumentation mit der Hilfe von Politikern, Wissenschaftlern, Umweltaktivisten, Journalisten und Historikern die Strukturen in Europa und den USA nach, die zu diesem folgenschweren Betrug an der Öffentlichkeit und zu seiner Entdeckung führen konnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Akte VW - Geschichte eines Skandals Kamera: Michael Kern