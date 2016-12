RTS Un 09:20 bis 10:50 Sonstiges La plus belle fête de Noël USA 2014 Stereo Merken La très sérieuse Jennie Stanton est complètement dévouée à son travail dans l'événementiel. C'est elle qui organise chaque année les meilleures fêtes de Noël pour sa compagnie Petra's Parties. Pourtant les choses sont un peu différentes cette année, car Petra envisage sérieusement de prendre sa retraite, et de confier les commandes de la société à la nouvelle génération. Jennie pense que l'affaire est dans le sac, jusqu'à ce que Nick, le neveu charismatique de Petra, se présente pour la seconder dans sa fonction. Son talent naturel et sa grande confiance en lui heurtent l'éthique du travail de Jennie et ses valeurs traditionnelles. Pourtant lorsque les propriétaires du plus grand magasin de jouets 'Tyrell's Toys' souhaitent tirer un trait sur l'esprit de Noël, privilégiant l'aspect commercial, Jennie et Mike unissent leurs savoir-faire pour la plus belle fête de Noël jamais organisée... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Torrey DeVitto (Jennie Stanton) Steve Lund (Nick) Linda Thorson (Petra) Kalinka Petrie (Kimmy) Harmon Walsh (Todd Perry) Nick Baillie (Jennie's Father) Emily Coutts (Natalie) Originaltitel: Best Christmas Party Ever Regie: John Bradshaw Drehbuch: Kevin Commins, Robert Vaughn Musik: Stacey Hersh