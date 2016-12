Pro7 MAXX 13:05 bis 13:30 Trickserie Naruto Shippuden Der unheimliche See J 2009 16:9 Merken Gleich mehrere Teams sind auf der Suche nach dem Bijuu-Geist Sanbi, dem Dreischwänzigen. Während sich Deidara und Tobi dabei nicht besonders geschickt anstellen, haben Guren und Gozu einen echten Plan. Eine große Rolle spielt dabei ein See, auf dem Kabuto schon mehrfach mit Yukimaru ruderte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Naruto Shippuden Regie: Hayato Date Altersempfehlung: ab 12