BBC Entertainment 05:20 bis 06:00 Sonstiges The Vicar of Dibley Autumn GB 1999 Merken Alice returns home from her honeymoon pregnant, while Hugo is arrested for drug-smuggling. Meanwhile, Geraldine tries to spend an evening with Simon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dawn French (Geraldine Granger) Gary Waldhorn (David Horton) James Fleet (Hugo Horton) Emma Chambers (Alice Horton) John Bluthal (Frank Pickle) Trevor Peacock (Jim Trott) Roger Lloyd-Pack (Owen Newitt) Originaltitel: The Vicar of Dibley Regie: Gareth Carrivick Drehbuch: Paul Mayhew-Archer, Richard Curtis Musik: Howard Goodall

