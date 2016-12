Anixe HD 10:30 bis 11:30 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Bevor der Tag sich neigt D 2000 Merken Die Patientin Britta Heckert bekommt eine eigentlich ungefährliche Blinddarm-Operation. Doch während des Eingriffs macht Dr. Stein zufällig einen erschütternden Fund: Britta leidet an einem tödlichen Krebs. Als diese davon erfährt, will sie reinen Tisch machen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Schmutzler (Schwester Stephanie) Julia Hentschel (Schwester Stefanny) Christian Steyer (Wener Liebl) Mark Reinhart (Sascha Heckert) Dieter Bach (Erik Steiger) Walfriede Schmitt (Oberschwester Klara) Annett Kruschke (Britta Heckert) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Christa Mühl Drehbuch: Ingrid Föhr, Clemens Berger Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer