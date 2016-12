ATV 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie The Closer Querschläger USA 2009 2016-12-23 00:00 Stereo Merken Der Mord an dem vorbestraften Reggie Gray stellt Brendas Team vor ein Rätsel: Reggie war früher Mitglied einer Gang, hat aber für seine Verbrechen gebüßt und arbeitete jetzt als Gärtner für das Gemeindezentrum von Father Jack. Wer also sollte ein Motiv gehabt haben, ihn zu erschießen? Die Ermittlungen kommen erst voran, als Brenda erfährt, dass es am Tag des Mordes an einer Tankstelle in der Nähe des Zentrums zu einer Schießerei gekommen ist. Kelvin Blake hat dort seine Waffe zweimal abgefeuert, um potentielle Autodiebe zu verjagen. Das Kaliber der Patronen stimmt mit der tödlichen Kugel überein. Allerdings beteuert Blake, nur in die Luft geschossen zu haben?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J. K. Simmons (Assistant Police Chief Will Pope) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) Robert Gossett (Captain Taylor) Anthony John Denison (Detective Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lieutenant Mike Tao) Originaltitel: The Closer Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Ken Martin, Mike Berchem Altersempfehlung: ab 12