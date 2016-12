ATV 2 13:10 bis 14:05 SciFi-Serie Stargate: SG1 Helden (2) USA 2004 2016-12-25 05:15 Stereo Merken General Hammond ist völlig genervt: Immer noch stöbert das Fernsehteam im Stargate Center herum und stört ihn bei der Arbeit. Er sieht gar nicht ein, weshalb er mit den Journalisten zusammenarbeiten sollte. Da kommt es plötzlich zu einer Schießerei und O'Neills Leben ist in großer Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don Davis (General George Hammond) Saul Rubinek (Emmett Bregman) Robert Picardo (Richard Woolsey) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Andy Mikita Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: Andrew D. Wilson Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16