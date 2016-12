ATV 13:10 bis 13:40 Comedyserie King of Queens Der Bowlingkrieg USA 1999 Stereo Merken Zusammen mit mehreren Freunden bilden Carrie und Doug ein Bowling-Team, das von ihrem Stammlokal "Cooper's" gesponsert wird. Leider spielt Carrie so schlecht, dass sie aussteigen muss... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Kymberly Kalil (Annette) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Josh Goldsmith, Cathy Yuspa