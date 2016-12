hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Michael Schulte-Markwort, "Elternversteher" 2016-12-23 23:05 Merken Eltern sind heutzutage Trainer von Hochleistungssportlern, sagt der Hamburger Kinder- und Jugendpsychiater Michael Schulte-Markwort. In seinem Buch "SuperKids" beschreibt er, wie Kinder und Eltern als hyperangepasste Leistungsträger dem Optimierungswahn einer Gesellschaft folgen und dabei gemeinsam unglücklich sind. Wo soll diese Entwicklung hinführen? Wann ist das SuperKid fertig? Die Super-Eltern machen einen Super-Job, sie haben Lob verdient, diagnostiziert der Kinder-und Jugendpsychiater. Er versteht ihre Ratlosigkeit, Zweifel, Angst und Unsicherheit und ermutigt in diesem hr2-Doppelkopf mit Gastgeberin Doris Weber, aus dem Hamsterrad auszusteigen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Doris Weber