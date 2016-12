NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 23. Dezember 1921: Der Geburtstag des Musikers und Synchronregisseurs Heinrich Riethmüller Merken Er war der Mann für Ohrwürmer und geniale Texte. Durch ihn konnte Balu der Bär "Probier's mal mit Gemütlichkeit" brummen, die Aristocats "Do Mi Fa Mi" singen, und Mary Poppins "Supercalifragilisticexpialigetisch" schmettern. Heinrich Riethmüller studierte in Berlin Kirchenmusik, kam 1951 zum RIAS, schrieb Chansons für Kabaretts und Radiosendungen. Er komponierte Titelmelodien für seinen Freund Hans Rosenthal und wurde ab 1971 als musikalischer Leiter von "Dalli Dalli" einem Millionenpublikum bekannt. Vor allem aber prägte er zwei Jahrzehnte lang als Musiker und Synchronregisseur die deutschen Fassungen der Disneyfilme: "Mary Poppins", "Das Dschungelbuch", "Aristocats", "Bernard und Bianca" und "Bambi". In Google-Kalender eintragen