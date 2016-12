SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:05 Serien Tyrant Die Toten und die Lebenden USA 2016 2016-12-23 23:45 16:9 HDTV Merken Molly will sich für Emma opfern, und nichts kann sie davon abbringen. Während sich Daliyah und Fauzi näher kommen, wühlt Ahmed in Nusrats Vergangenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Rayner (Barry Al-Fayeed) Jennifer Finnigan (Molly Al-Fayeed) Moran Atias (Leila Al-Fayeed) Noah Silver (Sammy Al-Fayeed) Cameron Gharaee (Ahmed Al-Fayeed) Originaltitel: Tyrant Regie: Horder-Payton, Gwyneth Drehbuch: Howard Gordon, Christopher Keyser Musik: Jeff Danna, Mychael Danna Altersempfehlung: ab 16