puls 4 20:15 bis 22:10 Komödie Kevin - Allein zu Haus USA 1990 2016-12-24 12:55 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Tohuwabohu der Reisevorbereitungen von Familie McAllister wird der kleinste Sohn Kevin glatt vergessen. Erst im Flugzeug nach Paris fällt Mama Kate das Fehlen des Sohnemanns auf. Postwendend macht sie sich auf den Rückweg. Kevin läßt es sich derweil gutgehen und erprobt alles, was Kindern sonst untersagt ist. Langsam beginnt er, seine "verhaßte" Familie zu vermissen. Bald freundet sich Kevin bei der Weihnachtsmesse mit seinem Nachbarn an, der nicht der gefürchtete schwarze Mann ist, sondern ein einsamer alter Herr. Bevor die Familie wieder vereint feiern kann, muß Kevin jedoch noch zwei gerissene Einbrecher vertreiben. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Macaulay Culkin (Kevin McCallister) Joe Pesci (Harry Lime) Daniel Stern (Marv Merchants) John Heard (Peter McCallister) Roberts Blossom (Old Man Marley) Catherine O'Hara (Kate McCallister) Angela Goethals (Linnie McCallister) Originaltitel: Home Alone Regie: Chris Columbus Drehbuch: John J. Hughes Kamera: Julio Macat Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12