Disney Channel 09:50 bis 10:20 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 5 Der Lämmchen-Tanz USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Mabel, Dipper, Wendy und Wendys Freunde entdecken einen verlassenen Mini-Markt, in dem es Gerüchten zufolge spuken soll. Währenddessen ist Gronkel Stan gezwungen, einen melodramatischen Feministenfilm zu gucken, weil keiner da ist, der ihm die Fernbedienung bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Aaron Springer, Joe Pitt, John Aoshima Drehbuch: Michael Rianda, Alex Hirsch