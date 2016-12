ORF 3 12:05 bis 12:35 Abenteuerserie Der Kurier der Kaiserin Komödianten A 1971 Merken Rotteck schließt sich einer Schauspielertruppe an und springt als Ersatzmann in einem Theaterstück ein. Dabei wird Rottecks Missionsbrief vertauscht und fällt einer vorbeikommenden preußischen Patrouille in die Hände. Mit: Klausjürgen Wussow, Marianne Schönauer, Matthias Grimm, Vokert Kraeft. D 1970-1971. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klausjürgen Wussow (Leutnant von Rotteck) Matthias Grimm (Padua) Jan Hendriks (Francesco) Isolde Miler (Anna) Werner Abrolat (Attila) Til Kiwe (Preußischer Kommissär) Elisabeth Karlon (Frau eines Schmieds) Originaltitel: Der Kurier der Kaiserin Regie: Hermann Leitner Drehbuch: Hans Georg Thiemt, Hans Dieter Schreeb Kamera: Horst Fehlhaber Musik: Peter Thomas