ORF 2 20:15 bis 21:20 Krimiserie Die Chefin Folge: 35 Ein ehrenwertes Haus D, CH 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ruhig und ehrwürdig steht es da, das alte Mehrfamilienhaus in der Münchner Innenstadt - bis plötzlich die alte Hildegard Giese blutüberströmt ins Treppenhaus taumelt und stirbt. Der Schmuck der alten Dame fehlt zwar, dennoch können Vera Lanz und ihr Team keine Einbruchsspuren feststellen. Kannte das Opfer etwa seinen Mörder? Böhmer begibt sich auf die Spur des gestohlenen Schmucks und wird in der Nachbarschaft des Opfers schnell fündig. Netty Dühr und ihr Verlobter Markus Scheidt haben den Schmuck der Toten einem Hehler verkauft. Dühr leugnet den Mord an der alten Frau standhaft. Doch dann stellen Trompeter und Böhmer die Tatwaffe in der Wohnung des Paares sicher. Eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Böhm (Vera Lanz) Stefan Rudolf (Jan Trompeter) Jürgen Tonkel (Paul Böhmer) Olga von Luckwald (Zoe Lanz) Jennifer Ulrich (Netty Dühr) Michael Steinocher (Markus Scheidt) Petra Kelling (Ursula Aichinger) Originaltitel: Die Chefin Regie: Michael Schneider Drehbuch: Georg Hartmann Kamera: Andreas Zickgraf Musik: Dirk Leupolz