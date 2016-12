n-tv 05:15 bis 06:00 Magazin n-tv Wissen Gourmetfleisch per Post / Lost and Found - verlorenes Gepäck / Hilfe für den Notfall - Feuerlöschspray im Test / Scharfe Angelegenheit - So entstehen Messer / Weihnachtsfabrik - Exportschlager aus Holz / Dorf aus Schnee - so entstehen Iglus D 2016 16:9 HDTV Merken Das Wissensmagazin von n-tv geht genau den Fragen nach, die sich jeder schon einmal gestellt hat: Wie funktioniert Klebstoff? Wie entsteht Kohle? Was ist das Geheimnis der Schwarzen Löcher? In informativen Beiträgen liefert das Wissensmagazin nützliche, spektakuläre oder auch amüsante Antworten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annett Möller Originaltitel: n-tv Wissen

