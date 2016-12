Nick 13:05 bis 13:30 Trickserie Yo-Kai Watch! Komasan in der großen Stadt: Ohrenwärmer / Yo-kai Pupsi / Möter: Gesprengte (Hunde)Ketten (1) J, USA 2014 Merken "Komasan in der großen Stadt: Ohrenwärmer" Komsan ist erstaunt, wie viel sein kleiner Bruder über die menschliche Technology weiß. "Yo-kai Pupsi" Ein besonders lauter Pupser sorgt in Nathans Klasse für Verwirrung der Yo-kai Pupsi muss dahinterstecken! "Möter: Gesprengte (Hunde)Ketten - Episode 1" Entschlossen aus dem Insel-Gefängnis ausbrechen, verlässt sich Möter als "Hund mit Menschengesicht" auf seine natürlichen Instinkte, um einen Ausweg zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yo-Kai Watch! Altersempfehlung: ab 6