TNT Film 09:45 bis 10:50 Dokumentation A Night at the Movies: Die bewegende Welt der Weihnachtsfilme USA 2011 16:9 Regisseure, Schauspieler und Angehörige berühmter Personen, darunter Joe Dante und Julie Salamon sprechen über Weihnachtsfilme, die als Klassiker gelten, und in denen sie oder ihre berühmten Familienangehörigen mitgewirkt haben, wie z.B. "Das Wunder von Manhattan". Themen sind unter anderem ihre Erfahrungen und die Zusammenarbeit bei den Dreharbeiten sowie ihre eigene Einstellung zu Weihnachten. Schauspieler: Julie Salamon (Herself - Interviewee) Michael Patrick Hearn (Himself - author) Seymour Hicks (Ebenezer Scrooge) Joe Dante (Himself - Interviewee) Chevy Chase (Himself - Interviewee) Brian Henson (Himself - Interviewee) Michael Caine (Ebeneezer Scrooge) Originaltitel: A Night at the Movies: Merry Christmas! Regie: Laurent Bouzereau Drehbuch: Laurent Bouzereau