N24 Doku 22:05 bis 23:00 Dokumentation Apokalypse - Der Erste Weltkrieg Stellungskrieg F, CDN, USA, B 2015 Schon nach dem ersten Monat erbitterter Kämpfe steigen die Opferzahlen 1914 ins Unermessliche. Während Millionen Soldaten an der 700 km langen Westfront aus Schützengräben in den sicheren Tod rennen, läuft die Kriegsmaschinerie im Hinterland auf Hochtouren. Weil die meisten arbeitsfähigen Männer an der Front sind, müssen Frauen unter härtesten Bedingungen nun Granaten und andere Waffen produzieren. Der Krieg breitet sich weiter aus - bis hin nach Afrika und ins Osmanische Reich. Schauspieler: Mathieu Kassovitz (Narrator) François Arnaud (Narrator) Mustafa Kemal Atatürk (Himself) Winston Churchill (Himself) Wilbur H. Durborough (Himself) Ismail Enver (Himself) Joseph-Simon Galliéni (Himself) Originaltitel: Apocalypse WWI