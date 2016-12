N24 Doku 20:15 bis 21:05 Magazin Welt der Wunder Charakteristischer Klang: Kann man das Alter eines Menschen allein an der Stimme erkennen? Charakteristischer Klang: Kann man das Alter eines Menschen allein an der Stimme erkennen? D 2015 Merken In der Stimme stecken unglaublich viele Informationen, sie kann unter anderem Hinweise auf Alter, Herkunft und Gesundheitszustand einer Person geben. "Welt der Wunder" hat zusammen mit Beamten des Landeskriminalamtes Brandenburg ein Experiment gemacht. Außerdem: Monster-Laster - wie werden Riesentrucks gebaut? Tannenbaum, Adventskranz und Co. - woher kommen unsere heutigen Weihnachtsbräuche? Und: Verführerische Kusslippen - welcher Lippenstift ist der Beste? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder