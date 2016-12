N24 Doku 12:40 bis 13:45 Dokumentation Spektakuläre Konstruktionen: Hängebrücken D 2016 Merken Diese Bauwerke sind mehr als nur grandiose Brücken - Sie sind Monumente der technologischen und mechanischen Höchstleistung ihrer Zeit. Aber die gewaltigen Maßstäbe dieser Hängebrücken machen sie nicht gerade pflegeleicht. Aus den notwendigen Wartungsarbeiten ist mittlerweile ein Milliardengeschäft geworden, das manche Ingenieure und Bauarbeiter in den finanziellen Ruin treibt. Die N24-Dokumentation zeigt spektakuläre Brückenbauten und gibt Einsicht in die tägliche Herausforderung ihrer Wartung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spektakuläre Konstruktionen