N24 Doku 10:45 bis 11:50 Dokumentation Atom-U-Boote - Mission unter Wasser F 2016 Merken Verborgen vor Spähern und Radaren gelten sie als ultimative Verteidigungsmaschinerie im Kriegsfall: U-Boote. Egal ob Spionage-, Verteidigungs- oder gar Angriffsmanöver - dank technischer Meisterleistungen in Konstruktion und Ausstattung sind ihren geheimen Einsätzen kaum Grenzen gesetzt. Die N24-Dokumentation gewährt einen Einblick in die französische Unterseeboot-Legende Rubis, den Alltag ihrer Besatzung sowie die Chancen und Entbehrungen, die das Leben als Soldat unter Wasser mit sich bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

