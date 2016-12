Sat.1 11:00 bis 12:00 Show Richterin Barbara Salesch D 2012 16:9 Merken Marlon soll über ein Fenster in die Wohnung seines Mitschülers Sven eingebrochen sein und einen Laptop sowie zwei USB-Sticks gestohlen haben. Wollte sich Marlon für das Videotagebuch im Internet rächen, in dem Sven ihn seit Wochen mobbte, oder vermutete Marlon auf Svens Laptop etwas, das auf keinen Fall an die Öffentlichkeit geraten durfte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richterin Barbara Salesch

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:11

Seit 191 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:20 bis 11:10

Seit 49 Min. Seefahrer des Orients

Dokumentation

ARTE 10:25 bis 11:15

Seit 44 Min. Notruf Hafenkante

Krimiserie

ZDF 10:30 bis 11:15

Seit 39 Min.