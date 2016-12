RTS Deux 10:30 bis 11:30 Sonstiges Temps présent Hommes à louer CH Stereo Untertitel Merken Ils s'appellent David, Jay ou Aymeric, utilisent parfois des noms d'emprunt, comme Prince. Hétéros, homos ou bisexuels, tous monnaient, par choix ou par nécessité, leurs services d'accompagnement, sexuels ou autres, auprès de clients féminins et masculins. Certains assument pleinement leur choix de vie, tandis que d'autres en souffrent au point d'en exprimer de la honte et de le cacher à leurs proches. On les a longtemps surnommés gigolos. Aujourd'hui, ils préfèrent s'appeler escorts. La réalisatrice Sarah Lebas part à la rencontre d'hommes qui vendent leurs charmes. Révélateurs de l'évolution des m?urs, des témoignages fascinants, souvent touchants, parfois bouleversants. Ces rencontres lèvent le voile sur les coulisses de ces pratiques avec beaucoup de pudeur. On est à la fois surpris face à certaines révélations et émus devant la souffrance psychologique de ces hommes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage de Sarah Lebas et Damien Vercaemer

