Sport1+ 07:50 bis 09:35 Volleyball Volleyball - CEV Champions League VfB Friedrichshafen - Arkas Izmir (TUR), 2. Spieltag Merken In der CEV Champions League messen sich die besten Teams Europas. In der letzten Auflage des Wettbewerbs schnappte sich VK Zenit-Kasan aus Russland den Titel. Auch der VfB Friedrichshafen mischt mit, das Team bekommt es am zweiten Spieltag mit Arkas Izmir zu tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie