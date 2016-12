Bibel TV 20:15 bis 21:50 Familienfilm Golden Winter 2 - Die Katzen sind los USA 2014 20 40 60 80 100 Merken Der kleine Tommy würde gerne drei Katzenbabys behalten, doch seine Mutter glaubt, er sei mit der Verantwortung überfordert, und will die Katzen abgeben. Da Weihnachten unmittelbar vor der Tür steht, möchte Tommy sie in die Obhut des Nikolaus geben. Was Tommy nicht weiß: Santa ist allergisch gegen Katzenhaare (und so manches andere) und stürzt beim Niesen vom Dach. Nun obliegt es den Katzen, die Geschenke im Schlitten an das richtige Kind zu bringen. Derweil nimmt sich Tommy des Weihnachtsmanns an. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ezra James Colbert (Tommy) Nicola Lambo (Julia) John P. Fowler (Santa) Jordan Bielsky (Patches) Lauren Elizabeth Hood (Mittens) Quinn Ljoka (Hairball) Marguerite Insolia (Maisy) Originaltitel: Santa Claws Regie: Glenn Miller Drehbuch: Anna Rasmussen Musik: Christopher Cano