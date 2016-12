RTL II 22:30 bis 00:40 Actionfilm The Specialist USA, PER 1994 John Shirley 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollte Sprengstoff-Experte Ray Quick seinen nervenaufreibenden Job als Profi-Killer endgültig an den Nagel hängen, doch da tritt die laszive May Munro in sein Leben und überredet ihn dazu, einen letzten Auftrag anzunehmen. May hat nie verwinden können, dass sie als Kind mit ansehen musste, wie ihre Eltern von einem Todeskommando kaltblütig ermordet wurden. Auftraggeber für den brutalen Mord war Mafioso Joe Leon, ausführendes Organ dessen Sohn Thomas. Jetzt will May nur eins: Rache! Ray soll für sie den gesamten Leon-Clan eliminieren. Während er sich an die Arbeit macht und zunächst Joe Leons Schergen nach einander ausschaltet, macht May sich an Thomas Leon heran, um sich als seine Freundin in die Bande einzuschleusen. Doch ihr Plan geht nicht so ganz auf, denn einer von Leons Männern macht ihnen einen bösen Strich durch die Rechnung. Ned Trent war früher Rays Partner bei der CIA. Er kommt May und Ray schnell auf die Schliche - und nun ist ihr Leben keinen Pfifferling mehr wert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Ray Quick) Sharon Stone (May Munro) James Woods (Ned Trent) Rod Steiger (Joe Leon) Eric Roberts (Tomas Leon) Mario Ernesto Sánchez (Charlie) Sergio Doré Jr. (Strongarm) Originaltitel: The Specialist Regie: Luis Llosa Drehbuch: Alexandra Seros Kamera: Jeffrey L. Kimball Musik: John Barry Altersempfehlung: ab 16