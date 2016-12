RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Natalie (29) und Thomas (39) die Familien D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Seit drei Jahren wohnt Natalie (29) mit ihrem Freund Mikail (27) zusammen. Kennengelernt haben sich die beiden vor fünf Jahren via Internet. Da wohnte der Sicherheitsdienstmitarbeiter noch in der Türkei. Doch nun ist er in Deutschland und die einstige Partyqueen ist häuslicher geworden. Für Haushalt und Kindererziehung ist sie ganz alleine zuständig, weil das nach der Meinung ihres Lebensgefährten Frauenarbeit ist. Sohn Justin (9) ist nicht das leibliche Kind von Mikail, aber die beiden verstehen sich gut. Der gemeinsame Sohn Gianluca ist zwei Jahre alt und braucht, da er noch nicht in den Kindergarten geht, Mamas ganze Aufmerksamkeit. Deshalb ist es für Natalie auch schwer, ein bisschen freie Zeit für sich zu finden. Thomas (39) ist alleinerziehender Vater und will sich dem Abenteuer Frauentausch stellen. Schließlich ist er nicht nur Vater, sondern auch "Hausmann" - und diese beiden Jobs erledigt der Holzverarbeitungstechniker seiner Meinung nach besser als jede Frau. Sohn Joshua (10) wird liebevoll und nach bestimmten Regeln erzogen: Kinder müssen lernen, selbstständig zu werden und deshalb schon früh im Haushalt mit anpacken, Kinder sollen ihre Träume leben, statt ihr Leben zu träumen und sie sollen begreifen, dass jeder Mensch gleichberechtigt ist und seine persönliche Freiheit besitzt. Thomas' Mutter Ingrid (58) ist stolz auf ihren Sohn, der sich als Alleinerziehender so gut schlägt. Zwar greift sie ihrem Sohn und dem Enkel im Haushalt unter die Arme, aber nicht, weil Thomas alleine überfordert wäre, sondern weil man als Familie zusammenhält und an einem Strang zieht. Jetzt tauschen der alleinerziehende Thomas und die zweifache Mutter Natalie für einige Tage die Familien Auf alle Beteiligten wartet eine aufregende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch